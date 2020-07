Elettra Lamborghini esplode sul palco: “Ma che ca**o!” (Di martedì 21 luglio 2020) La ricca e procace ereditiera lo scorso giovedì 19 luglio 2020 è sbarcata alla discoteca di Rimini, la Baia Imperiale, ed oltre a scatenarsi sulle note delle sue hit più celebri, ha avuto qualche problemino tecnico con il suono. Elettra Lamborghini, sulla cresta dell’onda per il suo imminente matrimonio con Afrojack, datato 6 settembre 2020, durante l’esibizione della canzone che l’ha condotta a Sanremo 2020 “Musica (E il resto scompare)” è esplosa in un: “What the f***” che ha gelato il pubblico. Sta per partire la canzone sanremese quando improvvisamente scompare la base musicale, con lo sconcerto di Elettra che esplode nello slang “ma che c***”. La cantante pur sconcertata non si perde d’animo e continua l’esibizione senza ... Leggi su velvetgossip

radiokisskiss : Elodie, Alessandra Amoroso, THE KOLORS, Irama, Elettra Miura Lamborghini e tantissimi altri! ?? Clicca qui e scopri… - Trigedakru95 : @the_suncameout Non vedo Elettra Lamborghini ?? - tempoweb : Elettra Lamborghini, la twerking queen fa vedere i muscoli #elettralamborghini #tiktok - infoitcultura : Elettra Lamborghini dimagrita tanto sbotta sui social per le critiche: ‘Ma chi caz.. sei tu?’ - infoitcultura : Elettra Lamborghini vicina al grande passo: svelata la data delle nozze con Afrojack -