Coronavirus, individuati e isolati due cluster in Sicilia (Di martedì 21 luglio 2020) Ventuno cittadini attualmente positivi nel territorio della provincia di Catania e 113 persone in isolamento domiciliare fiduciario. Sono i numeri dell’azione di conctat tracking condotta dai sanitari dell’Asp di Catania ed illustrati in conferenza stampa dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che lancia l’allarme e richiama l’attenzione sul rispetto delle regole: “Guai a chi pensa che l’epidemia sia conclusa, guai a pensare che il virus non sia circolante. Per questo è fondamentale tenere fede a tutte le indicazioni”. ads/mrv/red L'articolo Coronavirus, individuati e isolati due cluster in Sicilia proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Italpress : Coronavirus, individuati e isolati due cluster in Sicilia - TfnWeb : Coronavirus, Razza a Catania: individuati e isolati due cluster. Serve rispetto delle regole - MonicAdorno : #Coronavirus | Individuati due gruppi di positivi a #Catania e provincia. Occorre rispetto delle regole | Leggimion… - tuttoggi : Escort ricoverata col Coronavirus, individuati i primi due clienti. A... #cronaca #umbria - ennatrasporti : Coronavirus: escort positiva, individuati 2 clienti a Modica -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus individuati Coronavirus, individuati e isolati due cluster in Sicilia Il Cittadino on line Coronavirus, a Milano la bimba di 4 anni positiva da 4 mesi: "Ogni notte si sveglia urlando, parla di mostri e dottori cattivi"

Da quattro mesi una bambina di 4 anni non riesce a sconfiggere il coronavirus, non dorme la notte, "è tormentata dagli incubi, si risveglia urlando, parla di mostri e di dottori cattivi". E' la storia ...

India. "Un quarto degli abitanti di Delhi positivo al Covid19"

La ricerca diffusa oggi dimostrerebbe che i dati ufficiali sottostimano il contagio. Il ministro della Salute: ”Continuare con le misure di sicurezza” Coronavirus: in India oltre 300mila casi, record ...

Da quattro mesi una bambina di 4 anni non riesce a sconfiggere il coronavirus, non dorme la notte, "è tormentata dagli incubi, si risveglia urlando, parla di mostri e di dottori cattivi". E' la storia ...La ricerca diffusa oggi dimostrerebbe che i dati ufficiali sottostimano il contagio. Il ministro della Salute: ”Continuare con le misure di sicurezza” Coronavirus: in India oltre 300mila casi, record ...