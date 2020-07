Borsa, vietati ordini al meglio su Techedge (Di martedì 21 luglio 2020) (TeleBorsa) – Borsa Italiana ha disposto che da oggi, 21 luglio 2020, e fino a successivo provvedimento, non sarà consentita l’immissione di ordini senza limite di prezzo su sulle azioni ordinarie Techedge. La società, specializzata in servizi software e IT per il segmento business, ha decisamente sorroperformato il settore quest’anno e secondo gli esperti mostra buone prospettive di ripresa in Borsa, stando anche ai buoni fondamentali. Techedge ha chiuso le cntrattazioni ieri in ribasso a 4,49 euro e da inizio anno evidenzia un calo superiore al 9% in Borsa. Leggi su quifinanza

E' quanto si legge in una nota di Borsa Italiana. Le azioni verranno pertanto negoziate nel settore I1X del segmento MB1 della piattaforma Millenium.

