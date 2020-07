Alex Zanardi, dimesso e trasferito in un centro specialistico (Di martedì 21 luglio 2020) Poco più di un mese dopo l’incidente, Alex Zanardi continua a lottare. Piccoli segnali di ottimismo, si vede la luce. Il 53enne campione paralimpico di Castelmaggiore il 19 giugno stava partecipando ad una gara di handbike – «Obiettivo Tricolore», una manifestazione non agonistica – quando è rimasto coinvolto in un incidente lungo la strada 146 nel comune di Pienza, nel senese. Subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena, Zanardi è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici. Leggi su vanityfair

