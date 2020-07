1984 – George Orwell (Di martedì 21 luglio 2020) Una nuova e assolutamente necessaria edizione del capolavoro letterario di George Orwell, uscito nel 1949 e destinato a divenire uno dei più celebri libri mai scritti. Una rappresentazione distopica di una società totalitaria fondata sul controllo totale dei cittadini, sulla repressione di ogni dissenso, sulla delazione, sul condizionamento mentale delle masse e sulla negazione dei più elementari diritti e aspirazioni dell’essere umano. Una società in cui la menzogna diventa verità e indottrinamento e in cui non vi è spazio per alcun dissenso o sentimento. La pubblicazione di questo libro oggi, nell’Italia del 2020, imprigionata in una inquietante deriva totalitaria Orwelliana fondata sulla paura e sulla menzogna, assume nelle intenzioni dell’editore un chiaro messaggio ... Leggi su databaseitalia

IcrewplayL : 1984 Accadde che… non fu come aveva previsto George Orwell - SVoxitalia : 1984 FILM - Il Grande Fratello di George Orwell (Drammatico/Thriller) - MaurizioAntifo1 : RT @PaginaVox: ... uno di quegli sgobboni adoranti e votati alla più cieca obbedienza, sui quali, più che sulla Psicopolizia, si reggeva la… - con_la_J : @ItalyQanons Lo Stato totalitario fa di tutto per controllare le menti e le emozioni dei propri sudditi in maniera… - Gio43797420 : RT @PaginaVox: ... uno di quegli sgobboni adoranti e votati alla più cieca obbedienza, sui quali, più che sulla Psicopolizia, si reggeva la… -

Ultime Notizie dalla rete : 1984 George 1984 Accadde che... non fu come aveva previsto G. Orwell iCrewPlay.com Distopie: da Orwell all’immortalità di “Falce”, passando per Black Mirror

Vi piacerebbe essere immortali? O pensate che sarebbe un incubo? È lo scenario descritto da Neal Shusterman nella Trilogia della Falce, uscito in Italia quest’anno per Mondadori. Lo scrittore american ...

George Clooney: 10 cose che non sai sull’attore

Divenuto negli anni una delle celebrità più influenti di Hollywood, George Clooney è oggi ampiamente riconosciuto e apprezzato come interprete, regista e produttore, distintosi con eccellenza in ognun ...

Vi piacerebbe essere immortali? O pensate che sarebbe un incubo? È lo scenario descritto da Neal Shusterman nella Trilogia della Falce, uscito in Italia quest’anno per Mondadori. Lo scrittore american ...Divenuto negli anni una delle celebrità più influenti di Hollywood, George Clooney è oggi ampiamente riconosciuto e apprezzato come interprete, regista e produttore, distintosi con eccellenza in ognun ...