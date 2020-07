Venezia 2020: Tilda Swinton e Ann Hui Leoni d’oro alla carriera (Di lunedì 20 luglio 2020) L'attrice Tilda Swinton e la regista Ann Hui sono i Leoni d'oro alla carriera della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2020. Sono stati attribuiti alla regista Ann Hui e all'attrice Tilda Swinton i Leoni d'oro alla carriera della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2020, che si terrà dal 2 al 12 settembre 2020. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera. Ann Hui nell'accettare la proposta ha dichiarato: "Sono davvero felice di ricevere questa ... Leggi su movieplayer

