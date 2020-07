Un turbo ai cantieri per scordare il Covid (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 16 luglio, dopo un'attesa di dieci giorni, è finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge Semplificazioni, che contiene interessanti misure di sburocratizzazione dell'... Leggi su italiaoggi

ItaliaOggi : Un turbo ai cantieri per scordare il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : turbo cantieri

Milano Finanza

Sarà un autunno caldo, in materia edilizia. E il mattone potrebbe essere, ancora una volta, la locomotiva per trainare il paese fuori dalla palude nella quale è finito a causa dei blocchi imposti dal ...“Quando lor signori di Anas e di Roma vogliono, le cose si fanno. Si doveva arrivare alla scommessa sulle mie dimissioni per smascherarli? Si doveva arrivare a tanto? A giudicare dagli ultimi annunci ...