Ue: meno sussidi e diverso meccanismo su controlli. Rutte apprezza. Conte cautamente ottimista (Di lunedì 20 luglio 2020) A Bruxelles si punta a chiudere un accordo entro oggi. Il premier olandese parla di 'ottimo testo' a proposito delle regole per il controllo dell'attuazione delle riforme nei singoli paesi che ... Leggi su tg.la7

Da Michel due proposte: 400 miliardi di sovvenzioni e più ‘rebates’ per i frugali, 390 miliardi e meno rimborsi. E’ l’ultima offerta del presidente del Consiglio Charles Michel ai paesi nordici.E’ possibile che finisca con con un “no deal”, senza accordo, dice Angela Merkel arrivando in mattinata all’Europa building dove per il terzo giorno consecutivo sono riuniti i 27 leader europei alla r ...