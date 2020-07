Tre amici picchiati e uccisi mentre vanno a pesca: “Massacro raccapricciante”. Ma qualcosa non torna (Di lunedì 20 luglio 2020) Il “raccapricciante massacro” di tre amici che erano a pesca è stato scoperto in riva ad un lago della Florida. Si chiamavano Damion Tillman, il più giovane di 23 anni, Keven Springfield (30) e Brandon Rollins (27). I tre avevano programmato di andare a pescare la notte tra venerdì 17 e sabato 18 luglio a Lake Streety, presso Frostproof, a circa 70 miglia a sud di Orlando. È stato lo sceriffo della contea di Polk a spiegare in una conferenza stampa cosa è accaduto. Intanto lo sceriffo ha specificato che l’area del ritrovamento dei tre cadaveri è un luogo isolato e nascosto, non di passaggio, quindi che il killer o i killer devono aver compiuto un atto omicida premeditato. E ancora, ha aggiunto lo sceriffo: “Ho visto scene del crimine davvero impressionanti, ma questa ... Leggi su ilfattoquotidiano

overthinkxx : si amici,mancano tre giorni e io non sono ancora psicologicamente pronta #OneDirection - LokiOfAsgavrd : hey amici mi ero dimenticata ma oggi sono tre anni che sto su twitter ?? - baekmeUNvillage : Loro tre sono come me e i miei amici che di notte , appunto, andavamo alla ricerca dei Pokémon ..... - ReBerengario : RT @MovengoAnchio: Tu @davidealgebris parlare con LINGUA BIFORCUTA e scrivere grandi MENZOGNE. Tu essere FALSO COME BANCONOTA DA TRE DOLLAR… - ReBerengario : RT @MovengoAnchio: Tu @davidealgebris parlare con LINGUA BIFORCUTA e scrivere grandi MENZOGNE. Tu essere FALSO COME BANCONOTA DA TRE DOLLAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre amici USA, massacrati mentre vanno a pesca: tre amici picchiati e uccisi, è mistero Fanpage.it Tre amici picchiati e uccisi mentre vanno a pesca: “Massacro raccapricciante”. Ma qualcosa non torna

Il “raccapricciante massacro” di tre amici che erano a pesca è stato scoperto in riva ad un lago della Florida. Si chiamavano Damion Tillman, il più giovane di 23 anni, Keven Springfield (30) e Brando ...

Omicidio a Castel di Leva, la vedova: "Nesci era come un figlio e me l'ha ucciso"

"Giovanni per me era come un figlio, ho accolto amorevolmente lui e gli altri tre amici tutti calabresi con i quali era venuto a vivere dietro a casa nostra. Erano sempre da me e Fabio, stavano con i ...

Il “raccapricciante massacro” di tre amici che erano a pesca è stato scoperto in riva ad un lago della Florida. Si chiamavano Damion Tillman, il più giovane di 23 anni, Keven Springfield (30) e Brando ..."Giovanni per me era come un figlio, ho accolto amorevolmente lui e gli altri tre amici tutti calabresi con i quali era venuto a vivere dietro a casa nostra. Erano sempre da me e Fabio, stavano con i ...