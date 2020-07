Si sente male in vacanza: 17enne positiva era stata in discoteca. 40 amici in quarantena (Di lunedì 20 luglio 2020) È risultata positiva al coronavirus dopo un tampone al Pronto Soccorso di Rimini: una 17enne modenese era stata in vacanza a Riccione con altri amici. Quaranta ragazzi individuati come contatti stretti o venuti in contatto con lei durante la vacanza si trovano adesso in quarantena. Lo racconta il Corriere della sera. Due di loro, entrambi modenesi e di 19 e 17 anni sono risultati positivi. Sia la ragazza che gli altri due giovani sono stati trasferiti nelle loro abitazioni a Modena con un’ambulanza equipaggiata partita dalla Romagna. Sono in corso ulteriori accertamenti nell’ambito dell’indagine epidemiologica di Ausl Modena e Ausl Romagna che sottolineano che “la situazione è ampiamente sotto controllo. Sono stati ... Leggi su huffingtonpost

