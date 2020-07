Sassuolo, Carnevali: «De Zerbi resterà qui. Berardi? Ci piacerebbe diventasse una bandiera» (Di lunedì 20 luglio 2020) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Radio Anch’io Sport: queste le sue parole Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Radio Anch’io Sport. Queste le sue parole riportate da Itasportpress. RIMPIANTO EUROPA – «A Cagliari abbiamo giocato bene e magari c’è un po’ di rammarico perché quella partita poteva essere alla nostra portata. Però sono gare che ti fanno capire anche dove poter migliorare. Rammarico Europa League? Dico di no, perché noi vogliamo solo migliorare il risultato della stagione prima. Ora guardiamo avanti e a chi ci sta davanti con l’obiettivo di fare più punti possibili». DE Zerbi – «Se arrivasse offerta importante per lui, il ... Leggi su calcionews24

