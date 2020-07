Roma, due operai muoiono in un cantiere edile dopo un volo di oltre 20 metri (Di lunedì 20 luglio 2020) Due operai sono morti in un cantiere edile a Roma dopo una caduta di oltre 20 metri. Si tratta di due cittadini italiani di 29 e 53 anni. Secondo una prima ricostruzione, sembra che stessero tagliando una trave situata all’ottavo piano dell’edificio in costruzione quando sono precipitati. L’incidente è accaduto intorno alle 10.45 a Piazza Ludovico Cervia, nella zona di Vigna Murata. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per i due non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti della polizia sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. L'articolo Roma, due operai muoiono in un cantiere edile dopo un ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : AMA è la stessa azienda pubblica del Comune di Roma, a guida Raggi e 5Stelle, che ha impedito a me e ai consiglieri… - Adnkronos : Due operai di 53 e 29 anni, romani, sono morti a Roma dopo essere precipitati dall’ottavo piano nella zona di Vigna… - CorSport : #Roma , #Fonseca : 'Abbiamo perso due punti, siamo stati sfortunati'?? - roberto_lamela : Roma, due operai muoiono in un cantiere edile dopo un volo di oltre 20 metri #20Luglio - vannisantoni : RT @Adnkronos: Due operai di 53 e 29 anni, romani, sono morti a Roma dopo essere precipitati dall’ottavo piano nella zona di Vigna Murata h… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma due Coronavirus, a Roma 50% dei casi è di importazione. D'Amato: "Usiamo la mascherina o si dovrà richiudere" RomaToday Juve-Lazio sfida tra bomber, più CR7 che Immobile

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - l pareggio dell'Inter con la Roma rende Juventus ... ma per i campioni d'Italia in carica, già battuti due volte dai rivali in questa stagione ed entrambe le volte per 3-1, ...

I colpevoli della strage di Bologna

Una foto d'archivio di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro Al disastro di Ustica del 27 giugno 1980 seguì la strage di Bologna, il 2 agosto successivo. Tra i due tragici eventi trascorsero trentacin ...

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - l pareggio dell'Inter con la Roma rende Juventus ... ma per i campioni d'Italia in carica, già battuti due volte dai rivali in questa stagione ed entrambe le volte per 3-1, ...Una foto d'archivio di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro Al disastro di Ustica del 27 giugno 1980 seguì la strage di Bologna, il 2 agosto successivo. Tra i due tragici eventi trascorsero trentacin ...