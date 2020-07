Pharrell Williams inventa le posate ecosostenibili fatte con scarti di CD (Di lunedì 20 luglio 2020) Negli ultimi difficili mesi il consumo di prodotti di plastica monouso è aumentato considerevolmente. Per invertire questa tendenza, il collettivo i am OTHER fondato da Pharrell Williams – da sempre sensibile alla causa ambientale – e l’azienda di design Pentatonic hanno ideato The Pebble, un coloratissimo set di posate realizzato interamente con materiali riciclati.Il set, pensato principalmente per i pasti fuori casa, comprende una forchetta, un coltello, un cucchiaio, una cannuccia e una coppia di bacchette. La particolarità di queste posate, che si trovano all’interno di un piccolo contenitore a forma di ciottolo, è che sono state realizzate con dei CD riciclati e con dei materiali derivati dal packaging dei prodotti alimentari. Leggi su vanityfair

Black is King: il film di Beyoncé arriverà su Disney+

Beyoncé ha condiviso un nuovo trailer del visual album “Black Is King”, dedicato alla storia della comunità nera. Il progetto, scritto e prodotto da Bey, arriva il 31 luglio via Disney +. Lo annuncia ...

