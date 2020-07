Parcheggia in zona disabili ed aggredisce vigile, arrestato a Pozzuoli. (Di lunedì 20 luglio 2020) Il centro di Pozzuoli deserto durante l'emergenza Coronavirus. La zona oggi è stata interessata da un intenso sciame sismico con epicentro nella Solfatara, Napoli, 26 aprile 2020. ANSA/CESARE ABBATE ... Leggi su gazzettadinapoli

MariaRo99325323 : @demagistris e per conoscenza a @VincenzoDeLuca È NORMALE CHE A PIAZZALE TECCHIO LE AUTO SIANO PARCHEGGIATE IN 4 F… -

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggia zona

Canale7

Il Partito Democratico e la lista civica "Cinisello Balsamo Civica" intervengono sul tema viabilità cittadina criticando l'approccio e il modus operandi della giunta di centrodestra, rea di fare «zero ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune ha previsto un mancato incasso di 400 mila euro per i parcheggi a pagamento sul lungomare non attivati nel mese di giugno e per gli stalli gratuiti liberati nella ...