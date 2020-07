Paolo Borsellino, la fiaccolata in via D’Amelio a 28 anni dalla strage: “Ora verità sui mandanti” (Di lunedì 20 luglio 2020) Anche quest’anno non poteva mancare la fiaccolata in via d’Amelio la sera del 19 luglio. I palermitani si sono dati appuntamento nella via dove 28 anni fa fu ucciso il giudice Paolo Borsellino insieme alla sua scorta. Con le fiaccole in mano, giovani e anziani hanno ascoltato le parole del magistrato in un video proiettato su un maxischermo. “Essere qui il 19 luglio è fondamentale – spiega Davide Gentile di Forum 19 luglio – Per noi palermitani, ma anche per tutti gli italiani, è ormai una data simbolo”. E poi aggiunge: “Quest’anno il nostro motto è ‘non scarcerare i boss mafiosi’. Lo Stato non permetta che possano ritornare a casa”. Alle parole di Gentile si aggiungono quelle di tanti ragazzi: ” Dobbiamo ricordare ... Leggi su ilfattoquotidiano

