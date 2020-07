Ostuni: assembramenti, chiuso locale per cinque giorni Bar nella zona Pilone. Nei giorni scorsi era stata la volta di una discoteca di Rosamarina (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo la discoteca di Rosamarina un locale-bar in zona Pilone. Ancora la marina di Ostuni territorio di provvedimenti di sospensione delle attività su disposizione della questura. Violazione delle linee guida regionali sulla somministrazione di becande e presenza di avventori eccessiva rispetto alle prescrizioni: questi i motivi della chiusura imposta al bar per cinque giorni. L'articolo Ostuni: assembramenti, chiuso locale per cinque giorni <span class="subtitle">Bar nella zona Pilone. Nei giorni scorsi era ... Leggi su noinotizie

Venerdì 17 luglio 2020 alle ore 19:00 la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Brindisi, tanto amata da San Lorenzo, verrà riaperta al culto dopo i lavori di restauro con la celebrazione eucaristica. P ...

Mille persone in una discoteca da 200 posti: il questore la chiude per 5 giorni. E' il secondo caso in pochi giorni

Assembramenti nella movida: blitz della Polizia in una discoteca a Rosa Marina, lungo il litorale di Ostuni. Disposta la chiusura per cinque giorni dell'Aranceto. Verifiche che sono andate avanti per ...

