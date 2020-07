Nel Lazio al via l’1 agosto i saldi estivi (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – La Giunta regionale ha deliberato l’avvio dei saldi estivi nel Lazio per sabato 1 agosto. La data è stata eccezionalmente posticipata di un mese rispetto a quanto previsto dalla normativa per consentire lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi. Il provvedimento era stato votato all’unanimità dal Consiglio regionale per favorire la ripresa degli acquisti e sostenere il settore del commercio dopo la crisi causata dal Covid-19. La durata dei saldi estivi sarà di sei settimane. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Nel Lazio al via l’1 agosto i saldi estivi Altri 17 casi di Coronavirus nel Lazio, D’Amato: “Mettete la mascherina o di nuovo tutto chiuso” Acquaroli contro Zingaretti: “Lo querelo per diffamazione” Coronavirus a Ostia, positivi i coinquilini del dipendente di uno stabilimento Lo spettacolo della cometa Neowise sul lago di Bracciano Nuova illuminazione per l’Arco di Costantino Leggi su dire

HuffPostItalia : 'Usate mascherine o si dovrà richiudere'. Nel Lazio altri 17 casi di Covid - fanpage : Nel Lazio si rischia un nuovo #lockdown - UEFAcom_it : ?? #AccaddeOggi nel 2017 Lucas #Leiva diventa un giocatore della #Lazio ??? @OfficialSSLazio @LucasLeiva87 - A_L__E____X : @RaiSport Se non era fallo l'inrervento da tergo di Milinkovic su Kolarov nell'azione che ha portato al pareggio de… - ClaraAttene : RT @GoodMorningIT: Nel briefing di oggi #20luglio: Consiglio Ue, la trattativa continua | Trump dice addio ai comizi | Lombardia a zero… -