MotoGP, orari e info streaming del GP d’Andalucia (Di lunedì 20 luglio 2020) MotoGP, orari e info streaming del GP d’Andalucia. Secondo appuntamento stagionale con le due ruote. JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) – MotoGP, orari e info streaming del GP d’Andalucia. Secondo appuntamento stagionale con il Mondiale delle due ruote che si disputerà ancora una volta a Jerez de la Frontera con il tracciato che subirà delle modifiche per rendere ancora più difficile la vita ai piloti. MotoGP, orari del GP d’Andalucia Come successo nel primo appuntamento, anche il GP di Andalucia si aprirà con la consueta conferenza stampa in programma giovedì 23 luglio 2020. I piloti scenderanno in pista il giorno successivo con le prime due sessioni di ... Leggi su newsmondo

