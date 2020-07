Milan, c’è un ostacolo arduo per il riscatto del bomber 2020 Rebic (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Milan va come un treno e il protagonista di questo 2020 è Ante Rebic. Dopo il lockdown il croato si è letteralmente scatenato dopo la magra dei suoi primi mesi rossoneri: ben 11 reti in campionato con l’inizio dell’anno in corso. Adesso per la dirigenza rossonera pensa giustamente a riscattarlo visto che è arrivato con la formula del prestito. Un’operazione che ha portato allo scambio con André Silva, dirottato (anche lui in prestito) all’Eintracht Francoforte.caption id="attachment 865161" align="alignnone" width="594" Getty/captionL'OPERAZIONE DI MERCATOAnche il portoghese sta facendo bene in Bundesliga, tant’è vero che nelle scorse settimane era stata prospettata l’ipotesi che i due club riscattassero entrambi i giocatori in anticipo rispetto ai patti iniziali ... Leggi su itasportpress

AntoVitiello : Ag. #Laxalt a @MilanNewsit: “Lokomotiv Mosca? Ne abbiamo parlato ieri con il #Milan. Se le due società troveranno u… - matteosalvinimi : ... politico dei 5Stelle, è intervenuto nell’edizione del Tg1 delle 20 di ieri per commentare la farsa della conce… - AntoVitiello : #Milan in trattativa, ore calde per il riscatto di #Kjaer, sono stati fatti passi avanti e c'è la volontà della dir… - MilanWorldForum : Milan: ecco chi c'è in pole per l'attacco. Le news -) - amino822 : RT @LGWsport: Nei giorni scorsi, #Gazidis ha messo in contatto #Maldini e #Rangnick. Tra i due c’è stato un chiarimento e non si esclude ch… -

