METEO sino al 26 Luglio: dal CALDO INTENSO a nuovo BREAK con TEMPORALI (Di lunedì 20 luglio 2020) METEO sino AL 26 Luglio 2020, ANALISI E PREVISIONE La riscossa dell’anticiclone è giunta puntuale, dopo la fase instabile che ha avuto strascichi fino al weekend. L’Estate riprende così a pieno regime sull’Italia, con temperature in forte aumento e di nuovo su valori al di sopra la norma. Le condizioni di METEO stabile estivo sono merito dell’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, unito ad un crescente contributo africano. L’anticiclone, grazie ai flussi subtropicali, si rafforza in quota e ciò va a determinare maggiore subsidenza, con la compressione dell’aria nei bassi strati che causa maggiore surriscaldamento. La colonnina di mercurio si sta portando su valori subito piuttosto elevati, con punte anche di 35 gradi in Val ... Leggi su meteogiornale

