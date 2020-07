Mattino: Callejon andrà via. Boga resta il profilo preferito per sostituirlo (Di lunedì 20 luglio 2020) Ieri Matteo Politano ha segnato il gol della vittoria del Napoli sull’Udinese. Ha ripagato, così, la fiducia di Gattuso, che negli ultimi giorni ha spronato l’attaccante a fare del suo meglio. Politano ha preso sempre più il posto di Josè Maria Callejon, il cui futuro sembra essere sempre più lontano dal Napoli. Lo scrive il Mattino, che insiste sulla scelta di Boga come sostituto dello spagnolo parlando dell’ex Inter. “Callejon dirà addio a fine stagione e sarà lui il punto di riferimento sulla destra in attacco, anche se il Napoli prenderà un altro esterno destro (il profilo più gradito resta Boga), ruolo dove intanto sta giocando anche Lozano”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

