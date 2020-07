Lecce, per Rossettini il peggio è passato: “Infezione da puntura di zanzara, ora vedo le cose in maniera diversa” (Di lunedì 20 luglio 2020) Per fortuna, il peggio è passato. Va verso la “risoluzione” il “caso” che ha visto assente dai campi, per settimane, il difensore del Lecce Rossettini. Subito dopo Juventus-Lecce del 26 giugno (4-0), il calciatore aveva accusato sintomi inizialmente riconducibili al Covid, poi smentiti dalle negatività di test e tamponi. Ma i problemi sono continuati in queste settimane, lasciando nell’incertezza lui, i familiari e la società. Ieri la scoperta, in attesa di conferma: si è trattato di una puntura di zanzara di tipo tropicale. E’ lo stesso Rossettini a raccontarlo ai canali ufficiali del club salentino. LA RIPRESA – “Sto meglio, sono in fase di ripresa. I sintomi che avevo ... Leggi su calcioweb.eu

