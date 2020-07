Lazio, Tare: «Dobbiamo vincere contro la Juventus» (Di lunedì 20 luglio 2020) Igli Tare, ds della Lazio, parla a pochi minuti dall’inizio della sfida tra Juve e Lazio. Le parole del dirigente biancoceleste Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus. LA GARA – «Non è il momento di ragionare con i se e con i ma. Tutto ciò che è stato detto nei giorni passati non sono giustificazioni ma dati di fatto. Stasera conta di venire qua, perché l’abbiamo aspettata con grande entusiasmo, e Dobbiamo portarlo sul campo perché a Udine abbiamo questo lo spirito di questo gruppo, anche se non si è visto il gioco. Stasera Dobbiamo essere bravi a ... Leggi su calcionews24

Il direttore sportivo Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Lazio, parlando anche di mercato. «Siamo venuti con il solito entusiasmo, ad Udine si è visto lo ...

