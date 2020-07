La ricetta di un tipico dolce sardo: seadas con miele ai fiori di lavanda (Di lunedì 20 luglio 2020) seadas con miele ai fiori di lavanda (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4:90 g semola rimacinata di grano duro150 g farina tipo 00 300 g pecorino dolce fresco 80 ml acqua 1 limone bio (la scorza) 60 g strutto (o burro) 4 cucchiai di miele (di lavanda, se lo trovate, è meglio) 1 cucchiaio di fiori di lavanda 1 pizzico di sale (in erboristeria) olio di semi per friggere Procedimento Versate le farine, l’acqua, lo strutto e il sale nel robot da cucina. Azionate fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo, avvolgetelo nella pellicola e riponetelo in frigorifero per mezz’ora. Grattugiate il formaggio, mettetelo in un pentolino su fiamma ... Leggi su iodonna

Si parte idealmente dalla Carnia. Raggiunti i 1700 metri sul livello del mare, alle pendici del Monte Avanza, proprio nelle vicinanze delle sorgenti del Piave, ecco apparire come un miraggio la Malga ...

La ricetta dello sformato di riso alla caprese

Un primo piatto irresistibilmente filante adatto al pranzo della domenica: ecco come preparare lo sformato di riso alla caprese.

