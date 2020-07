Juve, Sarri: "Bisogna sudare per lo Scudetto. Futuro bianconero? Per forza" (Di martedì 21 luglio 2020) Il 2-1 della Juventus sulla Lazio, nella sfida che chiude la trentaquattresima giornata di Serie A, ha avvicinato ulteriormente i bianconeri allo Scudetto. Maurizio Sarri ha parlato nel post-partita ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: Lo Scudetto? "Come avere un'opportunità da gol, ci mancano 4 punti e poi parleremo. Dobbiamo fare 4 punti, tutti da sudare, difficili, Bisogna rimanere sul pezzo". FBL-ITA-SERIEA-JuveNTUS-LAZIO CR7 stupisce ancora? "Lui è impressionante, ha un... Leggi su 90min

juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - juventusfc : Era l'ultima risposta di Mister #Sarri. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale (Only for P… - junews24com : Conferenza stampa Sarri post Juve-Lazio: le parole del tecnico - - JmanBianconero : - Primo anno con un allenatore dal gioco particolare - Giocatori non adatti lui e ormai a fine corsa - Covid19 di… -