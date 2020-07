Inter, Vecino si opera: non ci sarà col Napoli (Di lunedì 20 luglio 2020) I problemi fisici di Matias Vecino l’hanno reso indisponibile nell’ultimo periodo, con Antonio Conte che ha dovuto fare a meno di una pedina importante del suo centrocampo per diverso tempo. Alla fine, l’Inter insieme al giocatore ha deciso di farlo operare. Di seguito il comunicato ufficiale del club. Nella giornata di domani Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad Intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale. Difficile dunque ipotizzare la sua presenza per la sfida col Napoli del prossimo 28 luglio. L'articolo Inter, Vecino si opera: non ci sarà col Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Inter : ?? | REPORT Aggiornamento sulle condizioni di Matias @vecino ?? - Inter : ??? | INTERVISTA L'approccio alla trasferta di Ferrara e le condizioni di Moses, Barella, Sensi, Lukaku e Vecino ne… - MatteoBarzaghi : Questione Brozovic. L’Inter è a conoscenza della situazione. Saranno fatte valutazioni ed eventualmente presi dei p… - VittoRoto : Nella giornata di domani Matias #Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a… - TMW_radio : ?? ULTIM’ORA #Inter ?? Nella giornata di domani Matias #Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vecino Inter, Vecino si deve operare: l'intervento al menisco è previsto per domani a Barcellona TUTTO mercato WEB Inter, operazione e stagione finita | Le ultime – VIDEO

Inter News: tutte le ultime notizie nerazzurre30079 Calciomercato Inter: ultimi scoop di mercato26265 Rassegna stampa Inter - I Titoli di Oggi7336 News dal campo2460 Esclusive di InterLive.it679 Video ...

Vecino o Higuain per Dzeko? La Serie A è pazza del bosniaco

Edin Dzeko ha attirato, non da adesso, le attenzioni di Inter e Juventus che avrebbero già allacciato dei rapporti con la Roma per tentare d’imbastire una trattativa. I giallorossi, dal canto loro, no ...

Inter News: tutte le ultime notizie nerazzurre30079 Calciomercato Inter: ultimi scoop di mercato26265 Rassegna stampa Inter - I Titoli di Oggi7336 News dal campo2460 Esclusive di InterLive.it679 Video ...Edin Dzeko ha attirato, non da adesso, le attenzioni di Inter e Juventus che avrebbero già allacciato dei rapporti con la Roma per tentare d’imbastire una trattativa. I giallorossi, dal canto loro, no ...