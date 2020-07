In Giappone raggi UV anti Covid sui mezzi pubblici (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – Un robot in grado di emettere onde ultraviolette (UV) all’interno degli scomparti dei mezzi di trasporto pubblico è stato sviluppato da una società di Okayama, nel Giappone occidentale, già specializzata nella manutenzione di tram, autobus e altri veicoli ad uso pubblico. Leggi su dire

