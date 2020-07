Il Vaticano sgrida i parroci: 'Stop ai tariffari per le messe' (Di lunedì 20 luglio 2020) La Messa e i sacramenti non possono comportare 'un prezzo da pagare', 'una tassa da esigere', non si può 'dare l'impressione che la celebrazione dei sacramenti, soprattutto la Santissima Eucaristia, e ... Leggi su globalist

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano sgrida Il Vaticano sgrida i parroci: "Stop ai tariffari per le messe" Globalist.it