Giulia Provvedi Instagram, curve da sballo strizzate nel micro bikini: «Una sirenetta!» (Di lunedì 20 luglio 2020) È ufficialmente iniziata l’estate 2020 anche per le Donatella. Mentre Silvia si gode la sua piccola Nicole, Giulia Provvedi su Instagram ha condiviso con i suoi numerosi followers uno scatto al mare decisamente interessante. La cantante con il suo fisico perfetto con tutte le curve al punto giusto non passa di certo inosservata. Giulia in bikini è a dir poco favolosa. Davanti a tanta meraviglia la fantasia degli ammiratori si è letteralmente scatenata. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Ogni volta per l’artista i complimenti sembrano essere infiniti. Leggi anche –> Giulia Provvedi profilo ‘acuto’, stuzzicante con i chiodini in ... Leggi su urbanpost

tempoweb : Giulia Provvedi prova a fare la sexy. Finisce malissimo #giuliaprovvedi #donatella #silviaprovvedi… - _enz29 : RT @matt_2994: Radu + soldi per Giulia Provvedi - matt_2994 : Radu + soldi per Giulia Provvedi - tempoweb : Donatella, zia Giulia vuole allattare. Ma qualcosa va storto... -