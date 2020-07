Elezioni a Terzigno, è annuncio candidatura a sindaco (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTerzigno – Serafino Ambrosio, 40enne imprenditore attivo nel settore agroalimentare e Consigliere Comunale uscente ha annunciato la propria candidatura a sindaco del Comune di Terzigno, in vista delle prossime Elezioni Amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Punto di riferimento della politica terzignese nell’ultimo decennio, Ambrosio ha deciso di correre per lo scranno più alto del Palazzo di Via Gionti, appoggiato dalla lista civica “Terzigno Casa Comune” che sarà espressione della società civile e sarà formata da giovani professionisti e imprenditori. Il Programma Elettorale pensato da Serafino Ambrosio per il rilancio della città ... Leggi su anteprima24

Elezioni a Terzigno, grana-candidati per il Pd: anche Bianco fuori dai giochi

Terzigno. La corsa alle elezioni amministrative di settembre rischia di trasformarsi in una gara per pochi. Tra incertezze, defezioni dell’ultima ora e colpi di scena ancora tutti da vedere, l’anticip ...

