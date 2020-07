"Commercianti di tappeti indiani". Becchi spara a zero su Conte e Rutte: "Uno spettacolo indegno" (Di lunedì 20 luglio 2020) Il tira e molla su quanti prestiti e quanti sussidi a fondo perduto per i paesi in difficoltà causa-Covid Bruxelles dovrà stanziare, fa parecchio ridere a Paolo Becchi. L'editorialista di Libero arriva addirittura a definire quanto da giorni sta accadendo "uno spettacolo indegno". "Stanno accapigliandosi da giorni sul Recovery Fund - cinguetta al vetriolo su Twitter - come se fossero Commercianti di tappeti indiani in disaccordo su prezzi e sconti, e non come 'rappresentanti' dei popoli europei". Proprio così perché da una parte c'è Giuseppe Conte che elemosina aiuti e dall'altra ci sono i paesi frugali capitanati da Mark Rutte, che non solo chiede il diritto di veto, ma si ... Leggi su liberoquotidiano

gaejimmy : RT @pbecchi: Stanno accapigliandosi da giorni su #RecoveryFund come se fossero commercianti di tappeti indiani in disaccordo su prezzi e sc… - rosalide2 : RT @pbecchi: Stanno accapigliandosi da giorni su #RecoveryFund come se fossero commercianti di tappeti indiani in disaccordo su prezzi e sc… - teoultimo : RT @pbecchi: Stanno accapigliandosi da giorni su #RecoveryFund come se fossero commercianti di tappeti indiani in disaccordo su prezzi e sc… - pabear5 : RT @pbecchi: Stanno accapigliandosi da giorni su #RecoveryFund come se fossero commercianti di tappeti indiani in disaccordo su prezzi e sc… - impardus : @pbecchi Quasi un insulto per gli onesti commercianti di tappeti indiani! -

Ultime Notizie dalla rete : Commercianti tappeti Controlli a tappeto in Darsena e sui Navigli, sequestrati due "bar mobili" dalla Locale MilanoToday Recovery Fund, Paolo Becchi spara a zero sulle trattative Conte-Rutte: "Come fossero commercianti di tappeti indiani"

"Stanno accapigliandosi da giorni sul Recovery Fund - cinguetta al vetriolo su Twitter - come se fossero commercianti di tappeti indiani in disaccordo su prezzi e sconti, e non come 'rappresentanti' ...

Controlli a tappeto in Darsena e sui Navigli, sequestrati due "bar mobili" dalla Locale

Verifiche, multe e sequestri. Sabato sera di straordinari per la polizia locale di Milano, che ha passato al setaccio la Darsena e i Navigli, controllando in particolare i "bar mobili". A fornire il ...

"Stanno accapigliandosi da giorni sul Recovery Fund - cinguetta al vetriolo su Twitter - come se fossero commercianti di tappeti indiani in disaccordo su prezzi e sconti, e non come 'rappresentanti' ...Verifiche, multe e sequestri. Sabato sera di straordinari per la polizia locale di Milano, che ha passato al setaccio la Darsena e i Navigli, controllando in particolare i "bar mobili". A fornire il ...