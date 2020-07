Clara Alonso: «L’amore tossico non è mai amore» (Di lunedì 20 luglio 2020) Insane Love non è un film, ma un corto d’autore capace di raccontare, in soli venti minuti, come l’amore, se malato, non sia degno di dirsi tale. «Non parla, però, solo di amore. Parla di ossessione, di solitudine. Parla di dolore», spiega Clara Alonso, l’ex interprete di Violetta, chiamata nella produzione di Eitan Pitigliani ad interpretare l’oggetto di manie e sogni di realtà parallele. Sofia, la ragazza cui, nel corto disponibile su Rai Cinema Channel, presta è il volto, è una giovane argentina, scappata a Roma per sfuggire alle violenze di un fidanzato padrone (Diego Dominguez), certo di poterla e doverla amare «in modo eccessivo». È nella Capitale che si consuma quel che la Alonso descrive come una trama classica, «boy meets girl». «C’è un incontro-scontro con il protagonista, Alessandro (Filippo Gattuso), che si innamora di Sofia e attraverso i social trasforma la sua immagine in ossessione. A guardarlo, sembra abbia tutto: soldi, successo. Ma negli occhi di Sofia legge un dolore dal quale crede di poterla salvare, e allora comincio un incubo dal quale nemmeno la sua migliore amica (Miriam Dalmazio) riuscirà più a destarlo». https://www.youtube.com/watch?v=foBzr-_mRe4 Leggi su vanityfair

