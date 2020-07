Ascolti in crescita per MotoGp e F1 su Sky (Di lunedì 20 luglio 2020) Ottima partenza della stagione di MotoGp su Sky: la gara del Gran Premio di Spagna, in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGp e Sky Sport Uno, è stata vista in media da1 milione di spettatori, con il 7,2% di share e 1 milione 374 mila spettatori unici. Buon seguito anche per gli studi: il … L'articolo Ascolti in crescita per MotoGp e F1 su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Cresce la Formula 1 su Sky: il Gran Premio d’Ungheria, in diretta dalle 15.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, è stato seguito in media da 1 milione 322 mila spettatori, con l’11% di share e 1 milioni ...

