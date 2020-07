Zero morti per Covid in Lombardia, dopo 5 mesi di pandemia (Di domenica 19 luglio 2020) Non si è registrato nessun morto per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore.Non succedeva dal 22 febbraio, quando morì a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, a 77 anni Giovanna Carminati, la prima vittima lombarda. Anche il 24 maggio scorso non erano stati comunicati decessi, ma la stessa Regione Lombardia aveva frenato parlando di dati “da prendere con le pinze”.Con 7.039 i tamponi effettuati, sono stati 33 i positivi registrati di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 ‘debolmente positivi’. Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Zero morti Coronavirus in Toscana: zero morti, oggi 18 luglio. E due nuovi contagi a Prato e Grosseto Firenze Post Coronavirus, zero nuovi casi a Latina

Coronavirus, in Lombardia zero decessi nelle ultime 24 ore

