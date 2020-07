Ultime Notizie Roma del 19-07-2020 ore 12:10 (Di domenica 19 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio ore decisive al Consiglio Europeo sugli aiuti post covid lo stesso premier olandese router Vele progressi sulla governance and me ancora non ci siamo chiarisce restano aperte molte questioni la cancelliera Angela Merkel e non con te che ancora possibile non ci sia alcun accordo nonostante la buona volontà io francese Macron e sostiene che vanno trovati i compromessi ma una spese dell’ambizione Europea sugli aiuti è in corso un duro confronto con i paesi frugali il premier Conte che te Me lo strappo della jappone la linea rossa del No al vetro di un singolo stato sui agli altri paesi appellabile anche davanti alla Corte di Giustizia Europea record di nuovi contagi da coronavirus nel mondo quasi 260 Mila in 24 ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Il nuovo Ponte di #Genova è pronto, oggi il giorno del collaudo #ANSA - fanpage : Intera famiglia denunciata per aver violato la quarantena: altre 40 persone finite in isolamento - fanpage : 'Chiunque abbia avuto contatti con lei si faccia avanti' - PulitiElena : RT @fanpage: Il cauto ottimismo di Boris Johnson - mauricoma : Sono d’accordo. Non vado a dormire prima di mezzanotte. Di solito alle tre mi sveglio e non riesco a rimanere a let… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Oms: “259.848 casi in 24 ore, è record” Fanpage.it Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

A Travaglio non è andata giù neanche la fuga di notizie: “Il ricorso dell’Avvocatura dello ... mostra dunque insofferenza per le indiscrezioni degli ultimi giorni. Anche questo può accadere, ...

Coronavirus, 2 nuovi casi nel veneziano. Diversi nuovi focolai in Veneto

Il bollettino del coronavirus si apre con la notizia di due nuovi contagi nel Veneziano, che portano il totale a 63. Le persone attualmente in isolamento, altro indice rivelatore dell’andamento della ...

A Travaglio non è andata giù neanche la fuga di notizie: “Il ricorso dell’Avvocatura dello ... mostra dunque insofferenza per le indiscrezioni degli ultimi giorni. Anche questo può accadere, ...Il bollettino del coronavirus si apre con la notizia di due nuovi contagi nel Veneziano, che portano il totale a 63. Le persone attualmente in isolamento, altro indice rivelatore dell’andamento della ...