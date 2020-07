Serie A, Parma-Sampdoria, le pagelle: Quagliarella 7, Kurtic 5 (Di domenica 19 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Gol! Parma - Sampdoria 2-3, rete di Bonazzoli F. (SAM) - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Parma, un tesserato è positivo al Covid19 Il soggetto, già isolato, non è un calciatore #SkySport #SkySerieA #Parma - sportface2016 : #SerieA: si salvano #Sampdoria e #Fiorentina, non ancora #Parma e #Torino - sportli26181512 : Parma-Sampdoria, le pagelle: Quagliarella, gol da campione, 7. Kurtic poco reattivo: 5: Parma-Sampdoria, le pagelle… -