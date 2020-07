Salvini: “Chi mostra la bandiera comunista mi fa simpatia, quattro figli di papà” (Di domenica 19 luglio 2020) “Grazie anche a chi ci fa vedere la bandiera con la falce e martello, che mi fa simpatia, tenetevi pure D’Alema se volete, noi preferiamo il futuro. Sono sicuro che poliziotti e carabinieri vorrebbero essere ora a mettere in galera spacciatori e delinquenti e non a tenere a bada quattro figli di papà“. Queste sono le recenti e polemiche dichiarazioni di Matteo Salvini, rivolte ai manifestanti scesi in piazza a Gallipoli per protestare contro il suo operato da esponente politico. Il leader leghista ha criticato coloro i quali manifestano indole comunista, definendoli semplicemente ‘figli di papà’. Leggi su sportface

robertosaviano : Il silenzio di Zingaretti è il silenzio di chi vanta crediti da bestia buona, mentre continua a spostare il nostro… - LiaQuartapelle : Ecco chi in Europa è contro l’Italia. Si chiama Geert Wilders, ed è alleato di Matteo Salvini. Ieri girava con un c… - matteosalvinimi : #Salvini: Il solo annuncio dell'ipotesi di una proroga al 31 dicembre, senza alcun motivo scientifico, sta causando… - macfaddish : RT @Nico01042014: Ma quelli del centro destra che blaterano sul fatto che non abbiamo autorevolezza in Europa perché non abbiamo un preside… - come_faresoldi : Se ancora non sai chi è la prima moglie di Matteo Salvini questo è l' articolo giusto per te! Che aspetti? Inizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Chi Calenda: « Salvini non è Orban, ci serve un’identità repubblicana» Corriere della Sera