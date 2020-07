Rudi Garcia: «Abbiamo dormito un po’, non potremo permettercelo con la Juve» – VIDEO (Di domenica 19 luglio 2020) Rudi Garcia: «Abbiamo dormito, con la Juve non possiamo permettercelo». Le dichiarazioni del tecnico del Lione Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 2-1 nell’amichevole contro il Celtic. Le sue parole: «Francamente, il risultato finale non dovrebbe essere 2-1. Doveva essere una vittoria più larga, e mi sarei risparmiato il gol concesso. Nella seconda frazione Abbiamo avuto opportunità per fare altri gol, ma alla fine l’obiettivo era vincere e ci siamo riusciti. Credo comunque che avremmo dovuto vincere con uno scarto maggiore, si sono state le situazioni e le possibilità per farlo. A un certo punto non ... Leggi su calcionews24

