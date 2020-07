Romina Power su tutte le furie: “Questa volta si è toccato toccato il fondo” (Di domenica 19 luglio 2020) Romina Power furiosa contro un programma spagnolo: il motivo Attraverso il suo avvocato, Romina Power ha espresso il proprio disappunto per la puntata della trasmissione televisiva iberica ‘Lazos de Sangre’. Un appuntamento andato in onda il 24 giugno del 2020 e dedicata interamente alla famiglia Power-Carrisi. Dopo la rabbia e le parole al vetriolo da parte dell’ex marito Al Bano, ora è il turno della cantante statunitense. ”Tre ore di inesattezze e di raccapriccianti ipotesi sulla scomparsa di sua figlia Ylenia”, riporta la nota ripresa dall’Ansa. Andiamo nel dettaglio cosa ha dichiarato la donna che di recente ha subito la perdita della sorella Taryn morta a causa di un brutto male. Notizie inesatte sulla figlia Ylenia Carrisi Nella nota in questione ... Leggi su kontrokultura

