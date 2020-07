Roma-Inter, Biasin durissimo: “I nerazzurri meritavano arbitro all’altezza, fischietti imperdonabili” [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Durissima la reazione sui social da parte del giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin dopo il match tra Roma e Inter finito 2-2. Il riferimento è soprattutto al mancato fischio dell’arbitro Di Bello sul contatto tra Kolarov e Lautaro che ha poi portato al gol di Spinazzola. “La Roma meritava di più, l’Inter meritava una direzione arbitrale all’altezza. Totale: pareggio giusto, fischietti imperdonabili”, ha scritto sul proprio profilo personale. Prima ancora, e cioè subito dopo la rete del momentaneo pari giallorosso, aveva invece commentato così: “Possiamo discutere la famosa “entità del contatto”, ma se vai a rivedere le immagini allora non puoi che fischiare fallo. La ... Leggi su calcioweb.eu

