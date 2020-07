Probabili formazioni Sassuolo-Milan: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di domenica 19 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020: ecco data, orario e come vederla in tv e streaming. Al Mapei Stadium i neroverdi provano a riaprire disperatamente il discorso legato al settimo posto contro i rossoneri che però sono semplicemente scatenati in questo periodo. Il match prenderà il via alle ore 21.45 di martedì 21 luglio, diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go, ecco di seguito le scelte dei due tecnici. QUI Sassuolo – Rispetto alla sfida di Cagliari, De Zerbi schiera da titolare Berardi a destra e potrebbe avanzare il raggio di azione di Traore, con l’inserimento a centrocampo ... Leggi su sportface

NAPOLI - Il Napoli ospita l'Udinese allo stadio San Paolo per il 34° turno del campionato di Serie A. La formazione guidata da Gattuso viene da due pareggi di fila, contro Milan e Bologna, ed è al set ...

