Pontina, la domenica inizia con le code a Castel Romano (Di domenica 19 luglio 2020) Incidente questa mattina a Castel Romano sulla statale Pontina. Stando a quanto raccolto sembrerebbe essersi trattato di un sinistro autonomo con un solo mezzo coinvolto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale. Rallentamenti si sono verificati pertanto nei minuti scorsi in direzione Roma. Ad ogni modo l’auto è stata rimossa e adesso la circolazione è tornata regolare. Pontina, la domenica inizia con le code a Castel Romano su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pontina, la domenica inizia con le code a Castel Romano -

Ultime Notizie dalla rete : Pontina domenica

Il Corriere della Città

Ponza e Ventotene – Anche nel fine settimana appena trascorso, in concomitanza con la crescente affluenza di turisti e diportisti sulle Isole Pontine, il personale della la Guardia Costiera di Ponza e ...Tutti pazzi per Ponza ma l'affollamento nell'estate delle distanze anti-Covid fa paura. L'economia isolana ha riacceso i motori e neanche a farlo apposta, in un solo week end si è dato fondo a tutte l ...