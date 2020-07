Ponte di Genova - Iniziano i collaudi, limite a 70 km/h su un tratto (Di domenica 19 luglio 2020) Il nuovo Ponte di Genova "è assolutamente a norma": con queste parole i tecnici di PerGenova hanno commentato il limite di velocità di 70 km/h che caratterizzerà un tratto della nuova struttura, sulla quale sono partiti i collaudi statici che permetteranno agli ingegneri di mettere alla prova il viadotto.Al via le prove di carico. Nella mattinata di domenica 19 luglio sono iniziati i test della nuova struttura con le procedure definite dal consorzio PerGenova insieme all'Anas e alla Rina. Nel capoluogo ligure sono giunti 30 camion carichi di sabbia con pesi che variano dalle 40 alle 50 tonnellate, ma già nelle prossime ore ne arriveranno altri 37 per consentire di effettuare le prove di tenuta dei vari segmenti della struttura. Gli autotreni ... Leggi su quattroruote

davidealgebris : Ponte Morandi costruito 50 anni fa limite 110 Km. Nuovo Ponte Genova limite 70km. Quando gli idioti gestiscono… - sole24ore : Ponte di Genova fuori norma, verso il limite di 70km all’ora - CarloStagnaro : Modello #Genova, dicevate? / «Il ponte di Genova non è a norma» - MicheleAnnibale : RT @nelloscavo: Quindi hanno costruito una ciclabile con panoramica sul golfo? Ponte Genova fuori norma, probabile limite di velocità a 70… - Pscavino : RT @pestapere: Renzo Piano realizza il ponte di Genova con il limite dei 70 km / ora: nomen omen. ?????? -