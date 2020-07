Pioli: «Cresciuti in qualità e personalità. Rebic? È già un top player» – VIDEO (Di domenica 19 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la rotonda vittoria del Milan contro il Bologna – VIDEO Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la rotonda vittoria del Milan contro il Bologna per 5-1. Queste le parole del tecnico rossonero. Rebic – «Top player? Per i numeri che ha lo è già, poi si può sempre migliorare. Sta mettendo in campo una fisicità e una qualità straordinaria. Credo sia sbagliato, però, andare sui singoli. La nostra forza è il gruppo. Siamo contenti, temevo questa partita, perchè il Bologna aveva già vinto 7 volte in trasferta, tra cui anche quella contro l’Inter. Dobbiamo pensare alle prossime partite». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Pioli: "Cresciuti in qualità e personalità. Rebic? È già un top player"

Il tecnico del Milan analizza la vittoria sul Bologna di Mihajlovic, tessendo le lodi di un Ante Rebic sempre più protagonista.

