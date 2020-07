Perugia, 25 migranti in fuga dal centro: erano sottoposti a quarantena (Di domenica 19 luglio 2020) Francesca Galici Sono 23 i migranti fuggiti da un centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo facendo perdere le loro tracce: negativi ai test sierologici, non avevano però ancora fatto il tampone ed erano in quarantena preventiva Gli sbarchi in Italia continuano senza sosta e sono già diverse decine, se non centinaia, i migranti positivi al Covid che hanno raggiunto le nostre coste. Per loro, come per tutti gli italiani positivi, è previsto il regime di isolamento fino a negativizzazione del tampone. Per tutti quelli che sono entrati in contatto con persone colpite dal coronavirus, invece, è necessaria la quarantena fiduciaria preventiva per far trascorrere il periodo di incubazione ed escludere che abbiano potuto contrarre il virus. È la ... Leggi su ilgiornale

MediasetTgcom24 : Perugia, fuggiti 23 dei 25 migranti giunti a Gualdo Cattaneo #Migranti - repubblica : Perugia, 23 migranti in fuga dalla quarantena [aggiornamento delle 14:00] - repubblica : Perugia, 23 migranti in fuga dalla quarantena [aggiornamento delle 13:32] - cappellifranco : RT @porcipolitici: - mircopedretti10 : RT @francescatotolo: Dei 25 immigrati tunisini arrivati giovedì a Gualdo Cattaneo in #Umbria da #Agrigento, peraltro senza che il sindaco v… -