Padre Zanotelli contro i bus gratis agli anziani: «Meglio darli ai migranti, ne hanno più bisogno» (Di domenica 19 luglio 2020) Padre Alex Zanotelli, il missionario comboniano caro alla sinistra, non ha perdonato la politica in favore degli italiani in vigore in alcune regioni d’Italia. Al Corriere del Trentino, dice esplicitamente cosa non gli va giù. “Sono rimasto colpito dalla vicenda dei bus”, ha detto il frate rosso. “Togliere la gratuità dei viaggi ai richiedenti asilo per darla agli anziani che non ne hanno necessità“, ha attaccato Padre Zanotelli. Il missionario trentino oggi opera a Napoli, precisamente nel Rione Sanità. Ha quasi 82 anni ma non solidarizza con i suoi coetanei. Per lui prima i migranti, poi gli italiani. E pazienza se hanno dedicato una vita al loro Paese. “Il ... Leggi su secoloditalia

