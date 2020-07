Napoli, Gattuso: 'Bravi a crederci fino alla fine' (Di domenica 19 luglio 2020) Gennaro Gattuso è soddisfatto per lo spirito guerriero del Napoli, che rispecchia il suo modo di essere, ma non può far finta di nulla sulle pecche che anche contro l'Udinese la sua squadra ha ... Leggi su gazzetta

TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Napoli, Gattuso: 'Questo non è calcio, è altro sport! Calciatori non sono robot' - Gazzetta_it : #NapoliUdinese #Gattuso: 'Bravi a crederci fino alla fine. Ma siamo anche sfortunati' - tuttosport : #Napoli , #Gattuso : 'Stiamo facendo un altro sport, non è calcio' ?? - RaiSport : ?? #Gattuso: 'E' un altro sport, i giocatori non sono robot' 'Giocare ogni tre giorni e senza tifosi è qualcosa di… - sportli26181512 : Scambio Juve-Napoli, Gattuso ha scelto un giocatore: La trattativa per arrivare ad Arkadiusz Milik passa...… -