Juve alla ricerca della solidità, Sarri “Lazio grande squadra” (Di domenica 19 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus per provare a chiudere definitivamente il discorso scudetto, la Lazio per tentare di riaprire il discorso tricolore. Quella di domani alle 21.45 all’Allianz Stadium tra i bianconeri ed i biancocelesti è in qualche modo una gara spartiacque per il campionato di entrambe le squadre. “La Lazio ha disputato una grandissima stagione, da grande squadra – ha detto il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri, in conferenza stampa -. E’ una partita difficile, contro una squadra forte”. La formazione di Sarri nelle ultime tre partite ha racimolato solamente due punti, subendo ben nove reti: “In questo momento – ha proseguito il tecnico dei bianconeri – non abbiamo problemi a fare gol, dobbiamo essere più solidi. Serve ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Domani sera la Juve si gioca il match-point scudetto, contro una Lazio ridotta ai minimi termini e fiaccata dagli ultimi risultati. Serve una vittoria per cancellare le ultime tre contro Milan, Atalan ...

Sarri, lo scudetto non basta: la Juve vuole la svolta in Champions

Il futuro di Maurizio Sarri - tornato prepotentemente in discussione dopo la brusca frenata con Milan, Atalanta e Sassuolo - non è scontato e potrebbe dipendere più dal cammino in Champions che da que ...

Domani sera la Juve si gioca il match-point scudetto, contro una Lazio ridotta ai minimi termini e fiaccata dagli ultimi risultati. Serve una vittoria per cancellare le ultime tre contro Milan, Atalan ...