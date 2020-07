Infortunio Luis Alberto, il tecnico Inzaghi conferma l’assenza dello spagnolo (Di domenica 19 luglio 2020) Infortunio Luis Alberto – La Lazio si prepara per il big match di campionato contro la Juventus, non sarà del match Luis Alberto a causa di un Infortunio. La conferma è arrivata direttamente dall’allenatore Simone Inzaghi in conferenza stampa. “Sarà un match molto complicato tra due squadre che stanno facendo un ottimo percorso. L’obiettivo è svolgere una buona gara, senza pensare agli assenti. Siamo concentrati sull’obiettivo Champions League che non è stato ancora raggiunto con certezza”. “Non sarà convocato Luis Alberto che accusa ancora dolore. Così come non saranno della partita Radu, Jony, Marusic e Correa. Saranno ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Infortunio #LuisAlberto, il tecnico Inzaghi conferma l'assenza dello spagnolo - - SOSFanta : ?? ULTIM’ORA - La #Lazio perde #LuisAlberto per infortunio: non ci sarà ? - anis_epis : Dico solo che è di pessimo gusto ironizzare sull'infortunio domestico capitato a #Muriel. In bocca al lupo Luis e f… - Logan_MF93 : @_esegesi_ Che fingano un infortunio e non lo convochino allora. Lo fanno da 12 mesi con Asamoah. Gestione imbarazz… -