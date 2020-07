Il gol di Milik è il più rapido di un subentrato del Napoli in Serie A dal 2011 (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo soli 37 secondi dall’ingresso in campo come sostituto di Mertens, Arkadius Milik ha segnato il gol del pareggio del Napoli contro l’Udinese. La rete dell’attaccante polacco diventa così il gol più rapido di un subentrato del Napoli in Serie A. L’ultimo, prima di questo, era stato il gol segnato da Josè Sosa contro il Cesena nel 2011. Una rete che arrivò dopo solo 33 secondi. 37 – Quello di Arkadiusz #Milik dopo 37 secondi è il gol più rapido di un subentrato del Napoli in #SerieA da quello di José Sosa dopo 33 secondi contro il Cesena nel 2011. ... Leggi su ilnapolista

Quello di Arkadiusz Milik dopo 37 secondi è il gol più rapido di un subentrato del Napoli in Serie A da quello di José Sosa dopo 33 secondi contro il Cesena nel 2011, come informa su Twitter il ...

Il match si fa subito in salita per gli azzurri: gli uomini di Gattuso infatti, dopo i primi minuti in cui hanno tenuto le redini del gioco pur senza trovare un’azione davvero pericolosa (ad esclusion ...

